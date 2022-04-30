朱立伦呼吁参照外国成功模式检讨防疫乱象

台湾冠病疫情持续延烧，在野国民党党主席朱立伦称，目前台湾防疫新模式造成民怨四起，民进党政府应该放下成见，参考外地的成功模式，用更多的弹性、科学数据与数位治理观念检讨现在的防疫乱象。

据台湾中时新闻网报道，朱立伦说，奥密克戎疫情来得过于迅猛，人民理解政府并非万能，但当世界各国已经各自示范过如何成功应对，民进党政府无论是第三剂疫苗覆盖率、快筛存量、重症分流、甚至最基本的防疫指引，一项都没有超前部署，造成基层乱象不断，地方政府与民众现在只好自主应变、自寻出路。

朱立伦建议，台湾政府可参照新加坡几个防疫方向，首先，新加坡推出轻重症分流的“冠病卫生方案”（Protocol 1-2-3），针对有明显症状者、无症状或轻微者以及密切接触者，一次性公布让民众看得懂、基层做得到、医护能放心地分级防疫指引。

其次，朱立伦认为，前线医护资源吃紧，确诊回报应改为线上进行，如今中央与一些地方县市已准备采用类似机制，包括由资料库自动对比连结健保资料；疫情期间简化法定传染病通报系统，减少感控医护人员文书作业瓶颈；民众登陆后可取得认证码，并由家人亲友协助列印居隔或确诊通知书，领取公费快筛，才能真正减缓基层负担。

最后，朱立伦认为，可参考新加坡同时运用“合力追踪”（Trace Together）防疫应用程序与实体便携器，改善台湾“社交距离APP”的实际应用性、通知即时性和资料精确性，充实政府防疫量能。