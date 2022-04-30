连胜文质疑蔡政府因选举考量仓促决定与病毒共存

国民党副主席连胜文今天（30日）在面簿发文，质疑执政的民进党政府，仓促决定台湾要与病毒共存，是出于选举考量。

连胜文在面簿写道：“我高度怀疑民进党之所以会在社会还没有做好准备的情况下，即仓促决定要与病毒共存，出发点还是政治考量，也就是害怕疫情会变成影响年底选举的变数，冲击民进党选情，所以干脆快刀斩乱麻，让疫情现在先暴发，等到年底选举时疫情趋缓，一方面可以排除对其选情的负面效应，另一方面还可以继续吹捧自己抗疫成功的神话。”

连胜文质疑，台湾百姓要为民进党政治考量，所做出的仓促决定，付出多少代价？

他指出，以政府要求确诊者自主回报的规定为例，让人充满困惑，如果很多染疫者是无症状的，在没有任何快筛的要求下，可能根本不知道自己染病，这样要如何自主回报？有些染病者，即便有症状，但基于各种原因也没有主动回报，也没有据实匡列接触者，这些染疫者持续在社区中活动，岂不是造成其他民众更大的风险？

连胜文说，在没有事先部署及缜密规划的情况下，当权者在极短的时间之内即决定台湾要与病毒共存，所以才会发生没疫苗、没筛剂甚至没病床的糟糕情况，民进党大官叫大家凡事“自主应变”，感觉上就是要大家自生自灭。

连胜文感叹，实在很难想像台湾若真的有20%、甚至更多的人不幸确诊，到底会对社会产生多大冲击？“在当权者充满私利算计的情况下，我们真的只能祈求上帝，保佑大家身体健康。”