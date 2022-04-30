港电子烟禁令生效 陈肇始：加强监察走私趋势

香港今天（30日）起禁止进口和售卖电子烟及加热烟条例生效，香港食物与卫生局局长陈肇始说，政府会监察另类吸烟产品的走私趋势，期望在2025年达成吸烟率减至7.8%。

陈肇始今天在网志撰文称，条例生效迎来重要里程碑，政府会监察另类吸烟产品的走私趋势，如发现有违法行为，必定采取果断执法行动，并强调会以多管齐下的方式加强控烟，期望2025年吸烟率进一步减至7.8%，积极展开迈进烟草终局的工作。

她说，加热烟与传统烟同样含有尼古丁，但研究发现有跡象显示加热烟比传统烟草产品能更有效输送尼古丁，更容易令人上瘾。如果纵容这些产品在香港市场流行，让其培育新一代年轻烟民，将扭转过去40年吸烟率下降的趋势，这对政府乃至于社会都无法接受。

陈肇始说，在修例生效前夕，有报道称市民大量购买一些另类吸烟产品，囤积自用。有报章更指有售卖店铺表明，日后可以“黑市”形式售卖这些已被禁的另类吸烟产品。她强调在修例生效后，政府会监察其走私趋势、进行风险评估及情报分析，对入口货物、快递及邮包、进境运输工具以及抵港人士及其行李进行抽查，以阻截另类吸烟产品的入口。

陈肇始续称，当局会全面检视控烟政策，继续以多管齐下的方式加强控烟，包括全面检视目前的控烟政策，考虑扩大全港禁烟区范围和不时上调烟草税、加强戒烟工作，订立烟草终局的时间表及路线图，稳步推进无烟香港的目标。