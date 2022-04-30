广东惠州惠阳区和大亚湾经济技术开发区取消限购

广东省惠州市住房和城乡建设局联合多部门今天发布通知，其中提到，满足惠阳区和大亚湾经济技术开发区范围内的合理住房需求，不再纳入限购重点片区。

根据澎湃新闻报道，《关于促进房地产业健康发展和良性循环的通知》称，为满足合理购房信贷需求，商业银行要实施好差别化住房信贷政策，合理确定本行商业性个人住房贷款的首付款比例和贷款利率。建立科学审慎的信用评估体系，对具备购房能力的购房人，提升借款和还款便利度，更好满足购房者合理住房需求。

在优化预售资金监管方面，根据房地产开发项目建设工程造价、施工合同金额以及项目交付使用条件等因素，合理确定商品房预售资金监管额度。要确保监管额度内的资金专款专用，保障工程建设项目按时交付使用。

此外，在土地出让前，根据房地产市场现状，充分了解市场需求，对拟出让地块的规划及出让条件进行统筹优化。

公积金方面，要加大公积金购房支持力度，缴存职工在惠州市购买新建商品住房的，允许先提取本人及其配偶的住房公积金用于支付购房首付款。加大宣传力度，落实《惠州市人才住房公积金优惠政策实施办法（试行）》。全面放开住房公积金受委托银行办理商转公业务。

另外，要推行新建商品房“交房即发证”。鼓励房地产业协会开展“三天无理由退定”“安居惠州、放心购房”倡议活动，为居民购房提供便利条件。鼓励商品住宅项目带装修交付，支持绿色建筑、装配式建筑等高品质项目优质优价。

据南方都市报援引惠州合纵联行数据显示，惠州今年一季度全市住宅成交共计10339套。其中1月成交3598套，2月受春节等传统淡季影响，仅成交2340套，成交量大幅度缩小。步入3月小阳春，成交数据有所上升，成交4401套。今年成交数据与2021年一季度相比，同比下跌70%。库存方面，全市住宅存量172547套，存量面积约1842.4万平方米，库存量持续走高。