路透：大陆战略家正从俄乌战争吸取经验

多名知情学者和外交官透露，中国大陆战略家正从俄乌战争吸取经验，讨论大陆武力进攻台湾的策略选择和应对西方国家信息战的方法。

据路透社报道，与中国大陆战略家有联系的两名学者和四名亚洲及西方的外交官说，大陆战略家正在私人聊天群中讨论俄乌冲突，并分享他们对西方在乌克兰参与，以及外界认为俄罗斯犯下错误的看法。

上述人士说，虽然他们的结论仍未在任何大陆官方军事期刊或国家媒体中出现，但俄罗斯未能迅速击溃乌克兰军队是他们的关键议题，他们也对未经考验的中国大陆军队的表现表示担忧。

他们称，中国大陆战略家担忧的另一个因素是，俄罗斯如何与西方的间接军事援助抗衡，因为大陆在武力进攻台湾时，也会面临相同的挑战。

卡内基国际和平研究院资深研究员赵通说，许多大陆战略家正在监测俄乌战争，以此来推测如果这发生在中西之间，这场冲突会如何发展。

据赵通称，中国大陆战略家认为，中国大陆在攻台时，可能会考虑在一开始就开展更强大、全面的行动，以期震撼台湾军队，同时遏制敌方部队进行干预的意愿，来获得巨大优势。

不过，新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院海事安全专家许瑞麟（Collin Koh）说，如果大陆在最初阶段就以压倒性力量尝试震慑台湾，可能将导致许多平民伤亡，进一步使行动变得困难，也让国际社会的反对意见更加强烈。

赵通还说，中国大陆战略家也在私下讨论，北京需要更好地应对来自西方国家发动的信息战。对大陆战略家来说，当前俄乌冲突其中一个最重要的环节是，西方国家如何从他们的角度操控国际舆论，并决定性地改变国际社会对战争的反应。

一些大陆战略家认为，西方国家的信息战使外界对俄罗斯的表现产生了比实际情况差得多的印象。因此，大陆战略家认为大陆政府需要在这一领域投入更多的关注。

此外，大陆战略家认为，大陆武力进攻台湾还将面临后勤上的挑战。他们担忧，比起俄罗斯在边境集结军队以进攻乌克兰，大陆对台湾的武力进攻将面临更大的后勤挑战，这将需要南部、东部和北部战区司令部之间的协调和合作。

英国国际战略研究所（亚洲）高级研究员尼尔（Alexander Neill）说，台湾将带来比乌克兰大得多的后勤挑战，而且要在不被发现的情况下准备好一支大规模的进攻部队将是非常困难的。

路透社分析称，几十年来，中国军事领导人不仅向莫斯科寻求武器，还向其请教后勤指挥理论。近年来，俄罗斯和中国军队举行了越来越密集的联合演习，包括2020年9月在俄罗斯举行的大规模联合军演。然而，在俄罗斯营级战术小组（BTG）在乌克兰陷入困境后，这种合作的战略假设正在受到考验。

此外，大陆战略家也担忧，目前他们还不清楚大陆部队在一场现代冲突中的表现如何，因为自1979年越战以来，大陆部队就没有过作战经验。尼尔也说，目前外界对中国大陆军队在战争压力下的表现还有太多的不了解。