上海建筑工地原则上继续封闭式管理

上海市住建委今天（30日）消息，为进一步加强建筑工地疫情防控工作，夯实动态清零基础，上海市住房城乡建设管理委发布通知，要求建筑工地原则上继续实行封闭式管理，对于确需流动的人员应从严管控。

根据澎湃新闻报道，上海市住建委发布的《关于本市建筑工地实施疫情防控分类管控的通知》指出，按照“逢阳必转、日报日清”要求，对工地现场发现的核酸阳性人员要第一时间转运，确保建筑工地疫情动态清零。

此外，《通知》还要求分色管控。上海建筑工地根据疫情情况分为红色、黄色和绿色三种类型，针对每一种类型施行不同管控措施。红色工地管控措施最严格，黄色工地、绿色工地依次降低管控层级。

关于分类标准，《通知》指出，工地出现初筛阳性人员、混管阳性人员、抗原阳性人员、核酸检测显示“待复核”人员等情况，标记为红色工地；工地出现密接、防疫应急项目建设回流人员、转运回流人员、4月25日起无核酸记录人员、无七天内核酸记录人员等情况，标记为黄色工地；除被标记为红色和黄色工地以外的其他建筑工地都为绿色工地。

按照上海市三区划分标准，建筑工地所在社区被划定为“封控区”或“管控区”的，对该建筑工地进行提级管控（即本应绿色标黄色，本应黄色标红色）。

《通知》同时也指出，根据区域及现场工人即时疫情情况，动态调整建筑工地颜色标注。

《通知》提到，市、区建设行政管理部门将红色工地列为重点监管对象，实施全面停工、全封闭管理，对生活区、办公区、施工区进行分区隔离，除保供人员外不得流动，工地全部区域应每6小时进行一次全面消杀。工地现场非隔离点内人员应每日抗原检测，并严格按属地防疫部门要求开展核酸检测。

《通知》要求市、区建设行政管理部门将黄色工地列为重点关注对象，工地内的各类活动应分班组错峰开展。原则上不进行人员交流，确需交流的由工地疫情防控小组向工程监督机构提出申请，并按规定提供核酸阴性证明或“复工码”，符合相关要求的准予流动，现场抗原检测，结果阴性的方可实施点对点闭环流动。工地现场隔离点、门卫房、过渡区应每6小时进行一次消杀，其他区域应每8小时进行一次消杀。现场非隔离点内人员应每2天进行一次抗原检测，并严格按属地防疫部门要求开展核酸检测。

绿色工地疫情防控工作严格按照《上海市建筑工地疫情防控工作指南1.0版》执行，有条件进行人员交流，对进场人员严格核查48小时内核酸检测阴性证明或“复工码”，进场时应进行抗原检测。新进场和返岗人员需设置2天隔离观察期，落实独立住宿和卫生条件。按照相关文件要求可有序开展复工复产。

