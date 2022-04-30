中国黑老大出狱后需报告个人财产及日常活动

从明天（5月1日）起，中国黑老大出狱后，需向公安机关报告个人财产及日常活动，报告期限不超过五年。

据澎湃新闻报道，中国全国人大常委会法工委刑法室处长陈远鑫直言，三年扫黑除恶专项斗争中，一批黑老大锒铛入狱，但有些黑老大出狱时，似乎恢复往日荣光。他们有的不知悔改，接着再受法律严厉制裁，甚至再次入狱。

数据显示，为期三年的扫黑除恶专项斗争中，中国共打掉涉黑组织3644个，涉恶犯罪集团1万1675个。抓获犯罪嫌疑人23.7万人，缉拿目标逃犯5768人，4万3144名涉黑涉恶违法犯罪人员投案自首。

陈远鑫认为，需要对这类罪犯根据其社会危害性和重新犯罪的可能，在其刑罚执行完毕后继续采取一定程度的监督管理和约束措施，以防止其重新犯罪，或者在其出现重新违法犯罪的苗头倾向时及时应对处理。

为此，反有组织犯罪法第19条规定了个人财产及日常活动报告制度，规定对因组织、领导黑社会性质组织被判处刑罚的人员，设区的市级以上公安机关可以决定其自刑罚执行完毕之日起，按照国家有关规定向公安机关报告个人财产及日常活动，报告期限不超过五年。这条规定将从明天（5月1日）起施行。报告期限是刑罚执行完毕之日起的五年内。

陈远鑫提醒，并不是所有参加过有组织犯罪的罪犯出狱后都要报告，法律只要求组织、领导黑社会性质组织被判处刑罚的黑老大，即根据刑法第294条第一款规定，因组织、领导黑社会性质组织犯罪被判刑的罪犯报告。

与此同时，也不是对所有因组织、领导黑社会性质组织被判处刑罚的人员都要报告。陈远鑫说，在出狱前，公安机关会与监狱部门一起，根据罪犯的犯罪情节、服刑期间改造表现对其社会危险性、再犯罪的可能性进行评估，对于那些在监狱里认真改造，真正洗心革面、痛改前非的黑老大，公安机关根据其服刑表现确认其不会再为非作恶、祸害社会，不需要报告的，也就不再要求其报告。

陈远鑫说，一旦被要求报告个人财产及日常活动，就需要定期向公安机关汇报有关情况。

具体而言，个人财产包括个人拥有的存款、债券、股票、基金份额、房产、汽车等财产。接受一定额度的现金、馈赠或者大额消费，公安机关也可以要求报告。此外，为了防止重操旧业，或者利用非法活动牟利，个人财产发生较大的变动也要报告。

日常活动是指个人重要的活动情况，如个人去向、从业情况、开办企业情况等。如果与原来的犯罪组织成员有不正常的往来，也会受到公安机关的关注。公安机关会对报告人员财产变动、本人日常活动情况及时关注，发现问题后及时处理。