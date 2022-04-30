台湾华视再出错 涉事人员请辞

台湾华视新闻台今天（30日）再度出现误植字幕和队徽等错误讯息，涉事人员为先前造成重大错误跑马灯讯息的编辑，如今已请辞负责。华视新闻台制播部经理蔡明达也同步请辞获准。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，华视新闻台今天发生跑马灯误植字幕事件，打出“上海日增1181万例，确诊（冠病病例）近一个月新低”的错误讯息，并在播报美国职棒（MLB）战绩时，出现将明尼苏达双城队的队徽被误植成芝加哥白袜，白袜队的队徽也被误植成堪萨斯皇家。

华视今天下午发声明说，MLB队徽误植，经查为助理导播于字幕机模版初期设定时，图档路径连结不确实，导致即使内容资料正确，字幕机仍播出错误图档。事发后球评亦紧急在节目中口头勘误。

新闻快讯数字错误，肇因于编辑未遵循新闻标准作业程序（SOP）执行。发现错误后，随即循紧急处理程序进广告，并紧急更正错误内容。

此次犯错之编辑，与先前造成重大错误跑马讯息之编辑为同一人，该员已请辞负责。新闻台制播部经理亦同步请辞获准。

继本月20日、21日连两天误植“共军飞弹射击新北”、“台北下拳头大冰雹”等重大错误讯息后，华视24日再将行政院长苏贞昌职称写成“总统”。

在出现上述错误后，公广集团董事长陈郁秀和华视代总经理陈雅琳请辞，后来到立法院接受备询时表明，不会接受慰留。