李家超表明政改不会是下届港府优先处理事项

香港特首选举候选人李家超昨晚（4月30日）在选举答问会上表明，香港目前要处理民生、发展、增强竞争力问题，政制改革不会是下届政府优先处理的事项。

据香港《明报》报道，李家超在七家电子媒体举办的“行政长官选举答问会”上，被问到《香港国安法》实施后，香港是否有重启政改、推动普选的条件。他回应时两度说：“政改不会是第六届政府的优先项目。”

他认为，今年的特首选举是新选举制度下的另一场选举，是完成了完善选举制度的过程，但并没有发挥在改革选举制度后的成果，并说新制度可创出的机遇包括良政善治，需要经过实践阶段。

李家超在回答如何看待港人移民课题，以及如何挽留人才的问题时说，每个人按自己的需要考虑迁移很正常，并认为香港有竞争力。李家超也说，他的政纲提出让香港变成更有希望、活力及包容的地方，加上香港与全世界接轨，又有中国作后盾，香港因此会有很大优势。

政治学者卢兆兴认为，李家超对于政改问题所做出的回应，符合中央对香港要非政治化的看法。他说，香港在2010年处理政改后发生多次社会事件，使中央对香港管治信心动摇，因此李家超多次强调守法。卢兆兴相信，李家超任内不会再提政改，最快要等到五年或10年后。

立法会议员狄志远认为，李家超的说法显示，市民的期望得不到重视，并认为实践新选举制度发挥成果与政改不应有优先顺序，并说会重新考虑是否会投票给李家超。不过，狄志远不认为李家超在任内绝不谈及政改，并希望一两年后在社会回复稳定后，他可以回心转意。