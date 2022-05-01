上海六个区符合社会面基本清零标准

中国上海官方明确社会面清零标准，并宣布六个区符合社会面基本清零标准。

据中国澎湃新闻报道，上海市政府副秘书长、上海市疫情防控领导小组办公室主任顾洪辉，今早（5月1日）在新闻发布会上说，上海本轮疫情防控取得阶段性成效，单日新增感染者数量已连续四天在1万例以下，但全市疫情防控成果还不稳固，稍有松懈就可能出现反弹甚至前功尽弃。

顾洪辉解释，当前每天新增感染者的绝对数仍处于高位，部分老旧小区、大型企业和建筑工地等重点区域仍有疫情，全市隔离房源仍比较紧张，重症、危重症患者救治任务仍比较重。

为进一步巩固扩大疫情防控成果，尽快恢复常态化防控，顾洪辉说，市防控办继续从严从紧抓好应急性处置，分区分级实施差异化防控，重点开展拔点清面、社区管控、检测筛查、流调排查、转运隔离、腾换扩容、中医药干预、清洁消毒、严防外溢、责任压实等十大攻坚行动，力争尽快实现全市社会面动态清零。

顾洪辉公布，如果某个行政区连续三天的单日新增数占区内总人口数比例小于10万分之一，就可以认为社会面基本清零；如果连续三天单日新增数为零，就实现了社会面清零。本轮疫情社会面清零之后，全市将进入常态化防控阶段。

奉贤、金山、崇明、青浦、松江和普陀这六个区已符合社会面基本清零标准。顾洪辉说，这六个区已实施有限人员、有限区域、有限活动措施。

黄浦、静安、徐汇、长宁、虹口、杨浦、宝山、闵行和嘉定九个区，则还没有达到社会面基本清零标准。顾洪辉说，这些行政区继续从严从紧，实施全域严格管理、全员检测筛查、全面流调排查、全民清洁消杀，全程查漏补缺等综合防控措施。

在浦东新区方面，宣桥、泥城、大团、万祥、老港等五个镇，已符合社会面基本清零的标准。顾洪辉介绍，由于浦东新区的面积较大等原因，该区将按照街镇划分，并实施相应的分区分级差异化防控措施。

顾洪辉也公布，各区可以根据疫情发展和防控要求，动态调整相关措施；对与封控区、管控区毗邻并经研判具有风险的防范区，可以实施提级管控。

此外，为了尽可能减少对市民群众生活的影响，上海官方也调整“三区”管控范围，全市封控区人口数下降至300多万，管控区人口则为约600万，防范区人口数上升至1500多万。

上海新增冠病本土感染者人数持续减少，昨天（4月30日）降至8000起以下，再有38名冠病患者过世。