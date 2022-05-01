网红李子柒指300名网络账户捏造虚假不实言论要求删除

中国网红李子柒指300名网络账户恶意捏造、散布与她有关的虚假信息和不实言论，要求这些用户立即主动删除相关视频文章。

李子柒昨天（4月30日）在微博刊登律师声明，批评300多个账号在抖音、微博、今日头条等网络平台上，发布“从此再无李子柒，只有……”“李子柒被迫改名”等属于虚假信息和不实言论的内容，并出现大量假冒李子柒的账号，擅自盗用李子柒的照片做头像，使用“李子柒”商标、图片以及视频。

声明称：“该等行为严重侵害李子柒的姓名权、肖像权、名誉权等人格权益和相关作品的著作权，而且还存在利用‘水军’大规模造势意图带偏网络舆论之嫌疑。”

除了要求恶意发布虚假信息的这些用户立即删除相关视频文章之外，李子柒也透过代表律师要求使用李子柒肖像和姓名，或使用其拍摄创作的视频、图片等作品的行为，均取得权利人的授权或许可。

李子柒也要求未经许可使用她的姓名作为账号名称，并盗用李子柒照片作为头像的网络用户，立即更改账号名称并更换头像。

李子柒本名李佳佳，以“古法风格”形式发布原创美食视频而被人熟知，2016年起在微博爆红，但自去年7月中旬起停止更新视频，之后在去年10月和今年3月发文。

李子柒去年10月曾以自己旗下公司的名义控告她的行销公司杭州微念及其负责人刘同明，据报原因是不满微念给予她的持股、分红等待遇。