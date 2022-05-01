香港食卫局前局长：香港被动进入共存模式

香港食物及卫生局前局长高永文认为，政府在未清零之前放宽防疫措施，香港已经被动进入了西方与病毒共存的状态。若想推动与大陆通关，要思考清楚未来的道路。

据香港01报道，今日（1日）出席商台节目时说，香港单日确诊数字已由高峰时的五位数降至三位数，政府又因应社会需求或压力，放宽社交距离措施。他因此形容，香港现目前是被动进入了西方与病毒共存的状态。

他说，虽然个人会理解放宽的必要性，但在未清零前就放宽防疫措施，加上未知会否出现传播力更强的新变异病毒株，如果再不加入其他有效措施，必然会引起另一波疫情的反弹。

高永文提到，政府在2003年沙斯病毒一役后已详细检讨并制订应对策略，日后若出现疫情时，要在早期采用强力遏制措施，启动最严格的感染控制措施，并通过快速检测辨识及隔离患者，进行接触追踪等，即类似现时采用的“动态清零”策略。

他认为，已落成的方舱医院仍有需要保留，香港也不应学习西方“放任”的做法，仍有需要维持口罩令等个人防护措施。

高永文指出，有些人或在观察大陆是否有打算放宽清零政策，向共存方向调节，但从近日情况看来不是这样。例如，上海和北京疫情的应对措施都十分强硬。因此从整体趋势来说，大陆不能容许不清零的情况。如果香港想和大陆通关，这一点仍然要注意。

曾任高永文局长政治助理的立法会议员陈凯欣则指，政府要尽快检视目前医疗系统的不足。例如当局评定香港有足够中医师，但未有善用人手。此外，她提到基础医疗也应尽快引入中医，以倍增医护人手，并且要加快建设香港首间中医院。

高永文补充，特首选举唯一候选人李家超在政纲提出让中医发挥更大角色，希望这方面能做得进取一点。

