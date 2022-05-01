英媒：美英3月曾就两岸课题举行高级别会谈

英国媒体披露，美英两国今年3月曾举行高级别会谈，商讨双方如何展开更紧密的合作，以减低两岸爆发战争的可能性，并首次触及冲突应急计划。

英国《金融时报》今天（5月1日）引述知情人士报道，白宫印太事务协调员坎贝尔和美国国家安全委员会中国事务高级官员罗森伯格，曾在3月初就台湾问题与英国代表会面。

消息人士透露，美国认为北京对台态度日趋强硬，并希望通过加强与英国等欧洲盟国之间的合作，提高人们对这一方面的意识。

消息人士称，上述会议所涵盖的课题包括英国在涉台外交层面如何能做得更多、就加强亚洲威慑力量方面展开讨论，以及如果美国被卷入两岸战事，英国将会扮演什么样的角色。美国政府也向一些盟友提供原先被禁止与外国官员分享的涉台情报。

报道引述一名英国官员称，此次会议属于限制性会议，并说这是迄今为止英美两国在台湾问题上展开的最高级别和最重大（most significant）的讨论，也属于美国总统拜登执政期间展开的更深入政策对话的一部分。

白宫并没有就上述会议置评。英国政府发言人则说：“我们从不对私人会议置评。”

一名台湾高级官员透露，台北知道美国尝试让更多盟友参与美国的涉台计划，并说美国早前已与日本和澳大利亚展开合作，现在正尝试与英国展开合作。