中国学者：俄乌冲突引发的粮食危机对中国影响有限

俄乌冲突酝酿全球粮食危机，有中国学者认为，粮食危机对中国有影响，但影响有限。

据香港中通社报道，中国中央财经大学国际经济与贸易学院副教授刘春生说，粮食危机确实是一个比较严重的问题，因为俄罗斯和乌克兰被称作是欧洲的“粮仓”。

刘春生说，中国是乌克兰玉米的一个大买家，占到了中国玉米进口量的约30%，对于中国而言，玉米一方面可以直接作为食物以及油料作物，同时也是重要的农畜饲料。玉米价格的飙升，必然会大幅度推升养殖业成本，包括养猪、养鸡等，导致畜类、养殖业价格上升。一方面会直接冲击民众的“粮袋子”，另一方面，也会冲击食物的多样性，食物价格上涨了以后，民众可能会减少消费量。除此之外，还有油料价格也会大幅度上涨，因为乌克兰是葵花籽油的出口国。

刘春生指出，粮食危机对一般国家造成的可能只是支出成本上涨，生活水平下降。但对于一些最不发达国家来说，可能就是生死存亡的问题，会令其陷入到饥饿状态，让一些老百姓的生活陷入困境，温饱成问题，甚至可能会爆发全球人道主义危机。

对于中国的冲击，刘春生认为，影响会有，但有限，因为中国一直奉行的就是把“粮袋子”紧握在自己手里，18亿亩耕地红线不放松。不过，今年中国的食品价格可能会提升。

刘春生最后说，这次粮食危机联合国已经预见到了，全球各国应拿出基本的责任态度来共同应对，因为这是一个全球性问题，不仅仅是哪个国家的问题。

资料显示，俄罗斯和乌克兰均是重要的粮食出口国，光是乌克兰就生产了全球49.6%的葵花籽油、10%的小麦、12.6%的大麦和15.3%的玉米。自冲突爆发以来，黑海地区的粮食出口受到干扰，供应的不确定性加剧。此外，俄罗斯和乌克兰还是全球重要的化肥生产国。世界银行、国际货币基金组织（IMF）、联合国世界粮食计划署（WFP）和世贸组织（WTO）4月13日发表联合声明，呼吁各国政府就粮食安全问题采取紧急行动，并且应避免禁止粮食或化肥出口。

