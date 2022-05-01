中国国铁集团4月累计发送货物3.3亿吨 同比增10.1%

中国国家铁路集团有限公司4月累计发送货物3.3亿吨，同比增加3018万吨，增长10.1%，单月货物发送量、日均装车数等多项指标均创历史新高，呈现强劲增长态势。

据澎湃新闻报道，国铁集团加大货运保通保畅力度，4月多项指标创历史新高。

国铁集团货运部负责人介绍，集团全力保障疫情防控物资和电煤、石油、粮食、化肥等关系国计民生重点物资运输，促进产业链供应链稳定。

集团加大了运力投放，利用疫情防控停开减开客车腾出的运输能力，实施以货补客策略，将线路能力、机车车辆、人员力量等资源向货运系统集中。另外运输方面也对防疫、涉农、电煤等重点物资运输开辟绿色通道，加强途中运行盯控，做到应装尽装、快装快运，实施精准保供。

负责人也称，集团加强了国际联运，以及优化运输组织，统筹用好机辆装备和人员力量，提高装卸车效率，与地方政府和重点企业建立沟通协调机制等。

4月份，中国国家铁路日均装车18.26万车，同比增长10.1%，创历史新高。

该负责人表示，下一步铁路部门将坚持以市场需求为导向，积极服务疫情防控和经济发展大局，发挥国家铁路战略通道作用，加大货运保通保畅工作力度，为国民经济平稳运行和人民群众生产生活提供有力运输保障。