保时捷就减配问题致歉中国网民似乎不买账

德国汽车制造商保时捷在中国遇到减配（减少一些配置）问题，虽然之后对此致歉，并说已成立特别工作组，期望尽快找到解决方案，但是网民似乎并不买账，在留言板上写道“说了等于没说”。

据《中国基金报》今天（5月1日）报道，许多车主在新浪旗下消费者投诉平台“黑猫投诉平台”说，他们向保时捷投诉他们订购的保时捷被减配后，官方先前承诺的免费加装取消，改为2300元（人民币，481新元）代金券补偿。

这些车主称，保时捷以半导体产能严重短缺为由，将原有的电动转向柱，调整为临时使用手动转向柱，并保证等电动转向柱采购完整后将会立即通知车主，免费加装。

一名车主申诉，自己在去年4月底订购了一辆保时捷汽车，当时车辆配置单中明确显示方向盘电动调节，不过在去年11月底提车时，得知方向盘电动调节因为缺芯片暂时没有安装，等后续芯片有了再进行补装，结果过了几个月，他从网上得知，保时捷中国3月底取消了这个补装，但是官方并未告知他这一信息，而是他询问销售才得知了情况。这名车主认为，这明显就是欺诈。

大批保时捷车主上个月27日也在微博直播中刷屏式维权。

保时捷中国昨天公布写给车主的信件，就电动转向柱减配一事向车主致歉，并说保时捷总部在今年第一季度末被迫决定，取消带电动调节功能转向柱的恢复更换计划。

公司解释，全球性半导体产能短缺情况仍非常严峻。冠病疫情的持续、尤其是奥密克戎病毒的广泛传播更是令形势雪上加霜。保时捷总部在进行诸多努力协调后，仍无法预估电动调节功能相关芯片的到货时间。这意味着，此前的恢复更换计划将置客户于持续的不确定性和无限期的等待中。

保时捷中国说：“我们已经迅速成立了特别工作组，由保时捷总部和保时捷中国牵头，联合相关供应商，共同研究所有的可能性，期望尽快找到解决方案。”

许多网民似乎并不买账，在留言板上写道“听君一席话，浪费10分钟”，有网民调侃：“幸亏买不起保时捷，要不然得多烦。”

