北京市从今天至周三展开两轮区域核酸筛查

中国北京市从今天至周三（5月1日至4日）展开两轮区域核酸筛查。此外，能提供1200张床位、位于北京小汤山的方舱医院，今天正式启用。

综合中国央视新闻和北京日报客户端报道，北京冠病疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、北京市卫生健康委员会副主任李昂，今天在新闻发布会上宣布关于区域核酸筛查的信息时，这两轮筛查正值“五一”假期，给市民的假期生活带来一定影响，还请给予理解、支持和配合。

李昂也公布，小汤山方舱医院共有九个隔离单元、1200张床位，病房设施、实验室检测、影像检查、消毒防护、污水处理、消防安全等所有设施均已验收合格。

小汤山方舱医院建立了隔离单元诊疗工作、接收登记、医学观察、紧急医疗救治、专家会诊、人员转院、常见急危重症抢救、信息管理、解除隔离转出等制度和流程。

北京市疾病预防控制中心副主任庞星火则在新闻发布会上说，北京市出台的“五一”期间暂停堂食、进入公共场所须持48小时内核酸检测阴性证明等防控政策，其目的是为了更早、更快、更有效阻断疫情传播，保障市民身体健康和生命安全。“这就需要我们每一位市民朋友理解、支持和参与，只有我们一起努力、同心抗疫，才能打赢这场疫情防控阻击战。”

北京市早前也决定，五一期间暂停演出场所、娱乐场所、互联网上网服务场所和健身房等室内体育场所经营活动。

北京市官方也在新闻发布会上通报，该市从昨天（4月30日）下午3时至今天下午3时新增55起本土冠病感染者，其中51例为确诊病例，其余四人为无症状感染者。