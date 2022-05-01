北京今日启用小汤山方舱医院

北京疫情呈现多点散发与聚集性疫情交织态势，疫情防控工作领导小组决定于今日正式启用小汤山方舱医院。

据北京日报报道，疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、市卫生健康委员会副主任、新闻发言人李昂今天（1日）在疫情发布会上介绍，为应对疫情，将提前启动小汤山方舱医院改造和新病区建设工程。

小汤山方舱医院以单栋楼、每栋三层为一个隔离单元，共九个隔离单元、1200张床位，病房设施、实验室检测、影像检查、消毒防护、污水处理、消防安全等 所有设施均已验收合格。

市卫生健康委和市医管中心科学研判，成立了由北京佑安医院为主体的小汤山方舱医院医疗管理团队，方舱医院院长由北京佑安医院院长担任，下设综合协调、医疗护理、信息联络、感染控制、医护团队、医疗专家和感染防控专家等七个工作组，涵盖呼吸、感染、重症、急诊、中医、检验、放射、药剂等专业人员。

目前已启用第一隔离单元，共40名医务人员进入隔离区开展工作，其中医生八名、护士30名、感控专员两名， 收治无症状感染者和轻型病例12名。

下一步，小汤山方舱医院将根据疫情发展形势，有序分步启用其余隔离单元，视情况陆续从19家市属医院抽调精锐力量参与方舱医院诊疗救治工作。

