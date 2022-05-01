石泰峰接替谢伏瞻 任中国社科院院长

中国社科院官网“院领导”栏目显示，中共内蒙古自治区原党委书记石泰峰已接替谢伏瞻，出任社科院院长、党组书记。

石泰峰在4月30日卸下内蒙古自治区党委书记职务，接替他的是退役军人事务部原党组书记、部长孙绍骋。

当时官方通报称，石泰峰“另有任用”。外界一度认为，他在今年下半年召开的中共二十大后进入政治局的几率大增。

石泰峰此次出任中国社科院院长，意味着他的仕途很可能不会再更上层楼。不过，香港《星岛日报》引述消息指，石泰峰可能在明年3月的全国两会，晋升为全国政协副主席。

66岁的石泰峰去年就达到正部级大员65岁的退休年龄，一直“超龄服役”至此次调整。

石泰峰曾长期在中央党校任职，经历了胡锦涛、曾庆红、习近平三任校长。

调任地方后，他担任过江苏省委组织部长、副书记、苏州市委书记，2016年出任江苏省长。2017年，石泰峰赴宁夏出任“一把手”，2019年后转任内蒙古书记。他是中共第十九届中央委员。

中国社科院官网介绍，石泰峰的主要研究领域是法理学、法律社会学、比较法和当代中国法治化问题。

中国社科院前任院长、党组书记谢伏瞻出生于1954年，曾任国务院发展研究中心副主任，国家统计局局长，国务院研究室主任，河南省委副书记、省长、省委书记等职，2018年3月到中国社科院工作。