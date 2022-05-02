中国住建部要求对经营性自建房进行全面彻查

中国住房和城乡建设部昨天（5月1日）要求各地对经营性自建房进行全面彻查，存在严重安全隐患的经营性自建房要立即停业。

据中国央视新闻报道，住建部当天下午在湖南长沙设主会场召开视频会议，要求各地认真吸取湖南长沙居民自建房倒塌事故教训，对房屋市政工程安全生产工作再督促、再落实，切实防范和遏制安全生产重特大事故发生。

会议要求，各地住房和城乡建设部门要建立主要负责人亲自抓安全的工作机制，及时制定出台相关落实措施，确保各项政策措施到位、人员配置到位、工作落实到位。要强化落实企业主体责任，把安全生产治理行动的各项要求落到每个企业、每个项目和每名从业人员，严查重大安全隐患，严查违法违规行为，把安全生产工作抓严抓实抓到位。

会议要求，各地要继续按要求做好农村房屋安全隐患排查整治，细化分类整治措施，彻底消除安全隐患。要主动作为，对本地区城市范围自建房进行摸底研判，借鉴农村房屋安全隐患排查整治工作经验做法，结合“两违（违法和违规）清查”成果，研究制定排查整治方案，特别是对经营性自建房及此前农村房屋安全隐患排查整治范围之外的自建房，要进行全面彻查，做到不留死角、不留盲区。对存在严重安全隐患的经营性自建房，要立即停业，并及时采取有效管控和整治措施，坚决防止倒塌等事故发生。

会议要求，各地要不等不靠，主动担当，积极作为，针对本地区房屋建筑安全突出问题，加快研究完善房屋建筑安全管理各项制度。要研究建立房屋体检制度，强化房屋全生命周期的安全保障。要研究建立房屋养老金制度，更好解决既有房屋维修资金来源问题。要研究建立房屋质量保险制度，以市场化手段进一步完善工程质量安全监管机制。

另据新华社报道，受中共中央、国务院委派，国务委员王勇4月30日率有关部门，紧急赶赴湖南长沙指导居民自建房倒塌事故救援和应急处置工作。他强调，要尽最大努力、想一切办法，全力以赴开展抢险救援，不惜代价抢救生命，千方百计减少人员伤亡，周密细致做好善后处置等工作。

王勇当天在事故现场调度指挥，指导协调加快救援进度，并到社区一线检查经营性自建房安全风险隐患排查整治工作。他要求深刻吸取事故教训、举一反三，全面部署各类自建房安全隐患排查整治，深入开展全国安全生产大检查，坚决防范遏制重特大事故发生，为中共二十大胜利召开营造安全稳定环境。

长沙一座居民自建房上个月29日发生倒塌事故，导致房屋内有23人受困，事发地附近还有39人失联。拯救人员已经救出七名被困人员。

