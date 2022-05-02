中国五一假期冷清客流减 西安兵马俑“俑比人多”

中国疫情持续，多地倡导市民就地休假，今年“五一”黄金周较往年相比明显冷清，盛况不再。北京环球影城、山西平遥古城等景区关闭，颐和园、八达岭长城、龙门石窟、西安兵马俑等热门景点遊客明显减少。

星岛网报道，有游客调侃，西安兵马俑景区里基本上看不到游客，“俑比人多”。

据中国交通运输部预测，今年“五一”假期客流呈现总量较去年明显下降、“两头高、中间低”、出行以“就地、就近出游”为主等特点，假期全国客运量1亿人次，日均2000万人次，较2021年同期下降62%左右。

央视新闻昨天在社交媒体发起“劳动节如何度过”的投票，吸引七万人参与。其中，54%受访者选择宅家里，休息刷剧做美食，仅14%受访者表示“在路上，看山看水也看人。”

根据微信公众号“爱平遥”，山西平遥古城从昨天起开展核酸检测实战演练，遊客通道暂时关闭，严格限制人员流动，只出不进。

《经济日报》也报道，除了上海迪士尼度假区及拙政园因疫情而临时关闭外，颐和园、八达岭长城、西安城墙、龙门石窟等热门景点余票充足，假期首日的游客数量明显减少。

以华山风景名胜区为例，4月30日人流高峰在上午8点至10点之间，登山人数为236人，东线和西线的索道均无排队情况。景区客服人员表示，“景区内所有景点都开放，但是今天人不多”。

《北京日报》则报道，在5月1日上午9时，根据香山公园官方微信公众号资料，相较于往年公园门票接近售罄的情况，今年香山公园遊览人数明显下降，5月1日当天下午4时至6时半的门票仅被预约了13张。有遊客表示，之前从来都没见过公园人这么少。今年选择到北京的博物馆参观的人数也明显减少。

