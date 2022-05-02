中国社媒标注IP属地后“离岸爱国”惹争议

中国社交媒体平台开始标注用户IP属地后，个别标榜“爱国”人设的账号被指身在国外，在互联网上引发争议。

过去经常发表爱国言论的公众号“连岳”，因微信显示的IP属地在日本，被网民质疑为“离岸爱国”。

有网民指，“连岳”公众号曾发表“肯定不会移民离开中国”的说法。“连岳”之前发表的关于移民的文章也被挖出，他在文中写道：“我对那些移民日本的人说：别去，你迟早会被类似奥姆真理教的组织毒死；我对那些移民美国的人说，别去，你迟早会死于‘类似911’的恐怖袭击。”

“连岳”最初在回应网民质疑时，称自己在日本旅游。4月30日他在微信发文，承认自己和家人确实在日本，但拿的是医疗签证。他并称，下个月就会回中国，“待在我爱的大福建。我生是中国人，死是中国鬼。”

此外，经常发出爱国声音的“帝吧”官微，在微博开始显示用户IP属地后，也一度被发现IP属地标示为“中国台湾”。

微博、抖音、微信等中国社交媒体平台上月底起陆续公开用户IP属地。微信称，此举是为进一步打击仿冒搬运、造谣传谣等行为。微博强调，这是为“防止冒充热点事件当事人、蹭流量、传播不实信息等不良行为”。显示IP属地的功能，都不支持手动开启或关闭。

一些网民也留意到，许多标榜自己在外国生活的网红，所在地区都被标示在中国境内。

官媒新华社主办的《半月谈》发表评论说，长期以来，社交平台的匿名性让部分不怀好意的群体或是发表不实言论、散布有害信息，又或是在热点事件爆发后冒充事发地当事人造谣传谣、带歪舆论节奏，网络空间变得乌烟瘴气，事件真相也因此难以展现在公众面前。

评论称，尤其是今年以来，俄乌冲突、上海疫情等热点事件更让不少别有用心的境外网络用户“现出原形”，斩断在网线背后操弄舆论的黑手已变得刻不容缓。从某种程度而言，显示IP属地加强了用户网络行为与现实世界的联结，进一步提升了网络发声的门槛，也让网民在发言时更加慎重。对于以往那些习惯于肆无忌惮辱骂造谣的“键盘侠”而言，这无疑是一种强有力的震慑。