知网再陷侵权官司 自称“赔不起”

学术期刊平台中国知网（CNKI）陷入舆论风波，湖北作家陈应松起诉知网，指后者在未经同意下，收录其300多篇文章，要求知网按照每个字1500元（人民币，下同，约312新元）赔偿。知网运营方代理人表示，若法院承认陈应松的索赔请求，其他作者同样可向知网索赔，知网全部在库作品至少要赔偿1200亿元，根本“赔不起”。

据央视新闻报道，陈应松表示，他在检索时发现，自己一共有300多篇文章被知网收录，大部分都未经同意，其中部分文章已经被下载几百次。以2005年的《太平狗》一文为例，被下载342次、引用46次，目前知网已经删除文章。

3月21日开庭时，陈应松的律师提出上述索赔额度。当日，法院审理的是陈应松七篇文章侵权案，文章大概2.6万字，索赔3.9万元。律师指出，由于陈应松知名度高，按照官方设定的基本稿酬一千字300元计算，综合主观恶性、侵权时间长、影响大等，才上述提出1500元的赔偿标准。

知网律师表示，1500元的赔偿标准要求太高，因为知网侵权的作品是基于歷史原因。知网之前是做期刊数位化工作的，形成长期稳定合作并延续至今。当时没有相关规定、且作者之前知道也没有提出删除要求，这应当认定为默许。律师也说，目前知网在资料库中的作品，若按照陈应松的索赔标准，根本赔不起。

知网的财报数据显示，2020年同方知网的主营业务收入为11.68亿元，归属于母公司股东的净利润约为1.93亿元，毛利率53.93%。2021年同方知网的主营业务收入为12.89亿元，归属于母公司股东的净利润约为1.935亿元。

知网并非第一次深陷侵权纠纷。去年12月，法院以侵权为由判罚知网赔偿中南财经政法大学退休教授赵德馨70多万元。今年2月，山东女作家唐效英状告知网侵权，一审获赔2.28万元；同月，湖南作家蔡建文起诉知网侵权一案正式立案。

