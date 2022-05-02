上海整治“黑骑手” 对330人作出行拘等处罚

尚未走出疫情阴霾的中国上海市，正整治违规从事配送寄递业务或没有“电子通行证”的“黑骑手”。当局目前已对330人作出行拘等处罚。

据澎湃新闻今天（2日）报道，上海公安机关近日集中组织警力，在全市各居民小区、餐饮商铺周边和各条道路布点设卡，持续加大对快递外卖骑手的检查力度，重点对“黑骑手”进行专项整治，对相关违法行为“发现一起、严惩一起”。

截至目前，共查处没有“电子通行证”、违规从事配送寄递业务的案件579起，查获591人、查扣车辆591辆，对其中330人作出了行政拘留等处罚，其他案件待进一步查明后，将依法追究行政或刑事责任。

4月30日9时至5月1日凌晨3时，上海闵行公安会同相关部门开展全区范围的清查和救助行动。期间，警方共检查5782人，对36名“黑骑手”处以行政处罚，暂扣和代保管车辆约50辆。其中，对可以返家人员进行劝返，其余人员由街镇防疫、民政部门提供救助和安置。

上海警方将进一步加大查处力度，重拳打击此类违法犯罪行为。对没有“电子通行证”从事配送寄递业务的，将依据《治安管理处罚法》第50条的规定，作出拘留10日并处罚款500元（人民币，104新元）等处罚。

对明知自己是“密接”人员，仍然逃避隔离观察，从事配送寄递业务的，将依据《刑法》第330条的规定，以“妨害传染病防治罪”追究刑事责任。对明知自己已经确诊或者疑似感染，仍然逃避隔离治疗，从事配送寄递业务的，将依据《刑法》第114条等规定，以“以危险方法危害公共安全罪”追究刑事责任。