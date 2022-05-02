谭耀宗：李家超须让公务员更有担当

香港竞选办主任、全国人大常委谭耀宗说，特首候选人李家超若当选，须“动之以情、说之以理”，让公务员体会到应有的担当，更着重公务员是否积极有为，不能因循守旧只看程序，否则和市民的期望不符。

据香港01报道，谭耀宗今天（2日）在商台节目上说，李家超公布政纲之后反应不错，不少人都认识到李家超风格比较务实。

他说，在过去疫情严重时期，市民看到政府工作滞后、出现乱子的情况，都希望可以改变。新特首须动之以情、说之以理，令这些公务员为民解困和解决问题，不要再让繁琐的程序成为绊脚石。此外也要引入分明的赏罚制度，提拔积极进取、配合政策、帮助解决有问题的政府人员。如果只因循守旧，抱有“不关我的事，我只是按指示做事”，那并非公务员该有的态度。

他坦言：“虽然政府不会随便炒人鱿鱼，但唯有麻烦你让位给其他人升迁吧，继续这样下去，市民不会满意的。”

谈及政纲内的“公屋提前上楼计划”具体指什么屋村，谭耀宗指这是概念性的方向，还未到确认具体地点和成效的阶段。对于有意见担心提前上楼的公屋没有足够交通配套，谭耀宗认为届时可以尽快为相关居民提供小巴、巴士路线。

公屋提前上楼计划指在一些已建成一至两栋公屋，但未有配套的公屋项目上，容许居民选择先提早入住，以此缩短公屋轮候时间一年。

谭耀宗透露，这项计划为李家超主动提出，也问了一些熟悉房屋政策的团队成员，大家都说可以，因此纳入政纲。

被问到国家主席习近平今年七一会否来港出席故宫博物馆开幕仪式以及见证李家超就职，谭耀宗说，目前没有相关信息。他说，大陆惯例“逢五逢十”都是大日子，习近平在回归20周年时有来港，今年25周年有什么安排，目前暂未清楚，但当然会期望领导人来港看看最新的发展，提供指示，这对一国两制的发展十分重要。

