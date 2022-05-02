所罗门群岛外交官：中国警察在当地不会重施在港手段

所罗门群岛驻澳大利亚高级专员西西洛（Robert Sisilo）称，在与中国新签署的安全合作框架协议下，中国警察在当地能增强应对暴乱的能力，但这些警察不会使用在香港示威中所见的手段。

综合路透社、英国广播公司等报道，西西洛告诉澳大利亚广播公司，在当地警方去年11月无法遏制首都霍尼亚拉唐人街的反政府骚乱后，所罗门群岛正在“加强应对能力”。

西西洛称，当局会尽力与中国警方合作，并确保在香港所发生的事不在所罗门群岛重演。

中国和所罗门群岛上个月均证实两国已签署一份安全协议。所罗门群岛总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）说，该协议不会“破坏该地区的和平与和谐”。

一份经澳大利亚政府核实的泄露协议草案显示，中国军舰将被允许停靠在这个岛国，中国政府还可以派遣安全部队“协助维持社会秩序”。

在协议签署后，澳大利亚、新西兰和美国均表达了担忧。他们也担心，派往那里的中国警察可能会使用以前用于平息香港反政府示威的“无情”手段。

南太平洋岛国所罗门群岛拥有约70万人口，没有军队，只有一支一千多人的警察部队。近年来多次发生社会骚乱。该国依靠来自澳大利亚以及越来越多的中国外援提振经济。

所罗门群岛被认为是澳大利亚的“后花园”，2019年9月与台北断交，转与北京建交。