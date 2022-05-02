港海关侦破今年最大海上走私案 涉1.6亿港元货物

香港海关今天（2日）公布，于4月21日在香港西面水域侦破一起涉嫌利用内河船走私案件，检获大批怀疑走私货物，包括多种电子产品、乐器配件和音响器材，估计市值共约1.6亿港元（2800万新元），为今年破获的最大宗海上走私案。一名69岁走私集团的女负责人被捕，三个涉案货柜被扣查。

综合香港中通社、网媒香港01报道，香港海关有组织罪案调查科、特别调查课监督郑德喜在记者会上说，海关上月21日晚上在香港西面水域截查一艘准备驶往大陆的内河船，发现走私分子在其中三个货柜，以平价液晶玻璃板作为掩饰，偷运高价货物，包括电脑器材、名贵音响器材和高级乐器配件等，如果成功将这批货物偷运到大陆，将可以逃避9000万港元税款。

香港海关港口及海域科、海域行动组指挥官黄智辉称，留意到这艘内河船经常在清晨时份由大陆进入香港水域，并只在港停留一段很短的时间，主要在屯门区装卸货柜后就返回大陆，这艘内河船当晚运载55个货柜，其中三个货柜报称载有40吨液晶玻璃板和显示屏。海关怀疑这批货物的寄货人公司背景有问题，于是将船押送到屯门内河码头调查。

香港海关有组织罪案调查科、特别调查组指挥官黄贞富说，海关经X光分析该三个货柜，发现货柜内的货物影像密度不一，故相信货柜内藏有走私物品。海关人员打开货柜检查后，发现不法分子将液晶玻璃板放满近门位置作掩饰，标示是中国制造的液晶显示屏，企图避过海关人员检查。

黄贞富又指，货柜中间及后方位置放有大批走私货物，当中包括有服务器级别的中央处理器等电脑部件、约值30万港元的镀金唱臂黑胶碟机等名贵音响，以及约4000港元一条的大提琴弦线等高级乐器配件。其后，海关拘捕托运货柜的香港公司一名69岁女负责人，案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。