涉上海错转福利院老人事件 五人被问责

上海普陀区一名福利院老人误判死亡，福利院在转运该老人去殡仪馆时，发现老人仍有生命体征。目前老人生命体征平稳，已有五人因此事件被问责，涉事医生被吊销执业证。

据滂湃新闻报道，普陀区政府新闻办今天（2日）发布通报称，该区高度重视此事件，第一时间开展调查，并将老人转运至医院救治，目前老人生命体征平稳。

根据调查结果，普陀区对涉事单位和相关责任人进行处理：对区民政局党组书记、局长张建东党纪立案，接受进一步调查；对区民政局党组成员、副局长黄耀红，区民政局养老服务科科长刘颖华，长征镇社会事业发展办公室主任吴友成三人免职、党纪立案，接受进一步调查；对新长征福利院院长葛芳免职、政务立案，接受进一步调查。

区卫健委根据《中华人民共和国医师法》规定，吊销涉事医生田某某医师执业证，并由公安机关对其立案调查。如涉及其他人员的，依法依规处理。

区民政局对新长征福利院启动行政处罚程序，并派驻工作组进驻该福利院开展后续工作。

“死亡”老人仍有生命体征的信息昨天（5月1日）下午在网上流传。事发的普陀区新长征福利院及普陀区民政局证实确有此事。

网传视频显示，有几名身穿防护服的人员，疑似在福利院外，将上面放着黄色袋子的担架从车里拉出来。他们将黄色袋子打开后，说：“活的”，并指示其他人“不要再盖住他了。”站在附近的民众也大骂：“你们这是草菅人命啊！”