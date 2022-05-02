下午察：IP位置现形点燃“离岸爱国”争议

爱国的都在离岸，海外的都在墙内。

中国社交媒体平台微博、抖音、微信、知乎、豆瓣、小红书等，近日开始强制显示用户的IP位置后，上述那句话概括了一个暴露于公众面前的怪现象——原来好些“爱国大V”的位置不在中国，好些以国外生活内容吸睛的用户其实都在中国。

让所有用户的IP位置原形毕露，意外牵扯出这个“位置与内容冲突”的现象，肯定不是中国社媒制定相关规则的初衷。

按微博的说法，此举是为“减少冒充热点事件当事人、恶意造谣、蹭流量等不当行为”。微博的措施目前只限于已验证的个人公众号，中国政府、官方媒体等机构的帐号不受影响。

“爱国大V”翻车

微博最早在俄罗斯入侵乌克兰的时候宣布，会在与这次冲突相关的帖子中标注发帖者所在的IP地址。4月28日则宣布，将把措施扩展到平台上所有帖子和留言。

然而，这个被视为防堵境外网军煽动舆情的举措，出乎意料地让一些“爱国大V”先翻车。

根据网民、自媒体和中国境外媒体的整合，IP位置与贴文内容冲突的“爱国大V”包括，在社交媒体上据称拥有几百万粉丝的连岳、曾经出征台湾总统蔡英文面簿的网络社群“帝吧”官方微博、拍摄过《战狼》等爱国电影的演员吴京。

连岳经常在社媒平台给网民灌输爱国思想、反对移民，对日本不屑一顾。让人想不到的是，他的微信IP位置显示，本尊就在日本。

（互联网）

连岳坦承自己确实在日本，刚开始解释称是在日本旅游，又称和家人拿的是医疗签证，下个月就会回到中国，“待在我爱的大福建”。他还说：“我生是中国人，死是中国鬼。这一点永远是确定的。”

经常与台湾网民论战的“帝吧”，曾多次出征“境外势力”。这个常说台湾网军害祖国之心不浅的博主，其IP位置竟然显示为台湾，也就是说，帝吧反而变成他自己口中的台湾网军。据报道，“帝吧”的IP位置引发议论后，其IP地址迅速更换为香港、日本、浙江。

（互联网）

吴京的IP属地是泰国，看来是躺着中枪。据称，有人给出理由说，吴京在泰国拍《巨齿鲨2》，还有半个月的时间，拍完就回来。

旅外网红早归国

与“爱国大V”颠倒过来的个案也不少。许多标榜介绍自己在外国生活的网红，所在地区显示是在中国大陆境内。据台湾镜周刊报道，像是“小雪梨在日本”IP在辽宁、“莉莉妈在法国”IP在河南、“来酱在东京”IP在上海。

有粉丝替这类博主辩解，说他们可能是人在国外，账号由中国国内的公司负责运营。博主在国外负责拍摄视频，再由国内的公司发布出去。但有网络文章批评，这种披着生活号外衣的营销号不招人喜欢。

上世纪90年代，《纽约客》曾有一句俚语闻名全球：在互联网上，没有人知道你是一条狗。互联网那个时候刚刚兴起，其虚拟和匿名属性让在互联网上的人可以充分隐藏自己。

但随着各种搜索技术的发展，以及IP和地址信息等凑合，互联网平台的使用透明度已大幅提升，“在互联网上，没人知道你是一条狗”恐已成过去式。

中国社交媒体平台强制标示IP位置，已让不少账户露出真面目，也再度掀起“离岸爱国”争议。所谓离岸爱国主义指的是，一些中国人在离开了中国之后表现得特别爱国。

爱国是一门生意

海外媒体曾报道称，离岸爱国的虚伪之处在于，作者为中国政策辩护，但又不身在中国，并不直接承受相关政策所带来的政治与经济上的压力和负担。此次IP位置引发的“离岸爱国”议论，则更多围绕在一向把爱国挂嘴边的“大V”竟然身处国外，人设顿时崩塌。

笔锋尖锐的中国专栏作家王五四在推特上嘲讽连岳，“古有隔岸观火，今有离岸爱国，连岳老师从未隐瞒自己，只是你们不识拼音而已，连lian即是离岸。”

微信公众号“海边的西塞罗”挖出连岳的旧文旧句，如“我对那些移民日本的人说：别去，你迟早会被类似奥姆真理教的组织毒死”，“我对那些移民美国的人说，别去，你迟早会死于‘类似911’的恐怖袭击”，并借此讽刺连岳爱国高调，“一直装到了2022年4月29日（IP位置标示当天）。然后突然装不下去了。”

（互联网）

不过，也有挺连岳的网民认为，“人在日本不代表他不爱国或者不能劝人爱国吧？”

连岳在《我为什么在日本？》一文的末端说，5月1日至4日，他的公众号从5月1日至4日将停止更新。

有网民点出，连岳停更一天，损失的都是实打实的真金白银，而从他在IP位置“露馅”后试图向网民解释为何身在在日本判断，他还是想把赚钱机会留在中国。文章把连岳形容为经营“爱国生意”的网红，写出一篇篇爱国文章是为了每天的流量、粉丝打赏、卖货，这些都构成公号的基本收入。

以前假冒“公知”可以赚钱，今天则是假冒“爱国者”。从各种微博留言和微信文章不难看出，让网民不满的是，连岳等“爱国大V”写出大量反日反美文章，实际上他们身处国外，写爱国文章只为赚流量、享受爱国流量的红利，简直把爱国当成一门生意，实为忽悠追随者的两面人。

IP位置能否更改？

IP位置功能如照妖镜，可照出不实、冒充等虚假行为，有助于约束各种肆无忌惮、口出恶言的键盘侠行为，可能是反华境外势力别有用心的捣乱、也可能是表里不一的“爱国者”或名人。

有意思的是，百度上已出现不少关于如何更改IP位置的搜索，可见不少网民对这个课题感兴趣。

（百度网站截图）

目前未见权威性说法，但好些网站介绍称，微博IP地址无法手动更改。如果真的要修改IP地址，就直接换个地方发微博。

IP地址是网络服务器指派给每一部连线到网络的电脑或手机的独特号码。微博官方说，位置标示是根据用户最近发帖、发评或投票时候的IP地址，判定所属地区，但没有说明如果使用虚拟网络（VPN），会不会影响标示地区的准确性。

据台湾媒体报道，IP位置可通过VPN变更。《联合报》报道，有资深网络犯罪办案人员举例说，有意匿踪的中国大陆网路用户可以透过VPN服务“穿墙”，自不同国家、地区的伺服器连上网站，如此一来IP来源即不会显示为中国大陆。

这种试图匿踪行为如果得逞，肯定会与监管玩起一场长期的猫捉老鼠游戏，这恰恰也体现了标示IP地址，虽会让一些人担忧隐私问题，但这一监管功能有其落实的必要性。

就如《羊城晚报》评论称，IP的假面后面，永远是真实的本我，以合适的方式“强化虚拟空间与真实世界的联结”，这对于强化他律与自律，对于净化网络生态、捍卫网络良序，都有积极意义。

要确保社媒平台传播真实内容，台前台后的操作就得透明。

当潮水褪去的时候，谁在裸泳，谁真爱国，也一清二楚。