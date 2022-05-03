发现活人装尸袋 上海两殡仪馆接运员获奖励

中国上海殡葬主管部门决定，察觉尸袋内的老人似乎没有过世的两名殡仪馆接运员，各获得5000元（人民币，1048新元）奖励。

据中国财新网报道，上海宝山区殡仪馆昨天（2日）通报，殡仪馆接运部两名员工前天下午将接尸车开往普陀区长征福利院（养老院），准备接运一名75岁的女性冠病患者“遗体”，接收时这具“遗体”已进行全面消杀、密封和包扎。

在搬运到车内时，一名接运员发觉“遗体”似乎还有生命迹象，便立马叫另一名同事一起察看。为谨慎起见，两人立即唤来了福利院工作人员，在打开了密封好的接尸袋，掀开覆盖在“遗体”面部的毛巾时，接运员发现患者并未离世。福利院工作人员随后将老人拉回福利院。

宝山区殡仪馆说，上海市殡葬主管部门认为，这两名接运员工认真仔细的工作态度和规范、职业化的操作才挽救了老人一命。馆部最终决定奖励两人。

5月1日下午，中国社交网络上流传的两段视频显示，位于上海普陀区的新长征福利院在转运“死亡”老人时，被殡仪馆人员发现尸袋里的“尸体”竟然在动。

视频中，几名身穿防护服的人员疑似站在福利院外，一名男子指福利院将活人装进尸袋，被殡仪馆人员发现。附近民众纷纷大声斥责：“你们这是草菅人命啊！”

这起事件引发舆论挞伐，官方昨天宣布对五人问责调查，并吊销涉事医师执业证。