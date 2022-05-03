辽宁舰编队进入太平洋 台国防部：全程监控中

台湾渔民昨天（5月2日）在钓鱼台（中国大陆称钓鱼岛）海域作业时，分别目击包括中国大陆辽宁号航空母舰在内的大批军舰编队航行。

台湾国防部发言人孙立方昨天回应时说，针对台海周边的海空域动态，台军运用联合情监侦作为，都能够全程掌握。对于大陆军方可能行动，国防部都以料敌从宽原则，列入可能行动方案并妥为应处。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，根据苏澳渔界人士转述讯息，一艘50吨级苏澳籍渔船昨天在钓鱼台周边的台日渔业协定海域作业时，船长目击疑似两艘航空母舰与10多艘各式军舰组成的船团，在公海上朝南方航行，且疑为中国大陆航空母舰战斗群与日本尾随跟监的舰艇。

不过，台湾渔民所见是否为两艘航空母舰尚待商榷，因为中国大陆解放军现有辽宁号及山东号两艘航舰，大陆官媒日前透露山东号已返回辽宁省大连造船厂维修，现仅剩辽宁号航舰得以编队巡航。大陆军方另两艘采用全通式甲板的075两栖攻击舰，但台军方未进一步证实大陆军舰等相关细节。

另据日本统合幕僚监部透露，日本时间5月1日12时（新加坡时间上午11时）左右，海上自卫队确认在长崎县男女群岛西方约350公里海域，中国海军航空母舰辽宁号（舷号16）、055型飞弹驱逐舰南昌舰（舷号101），052D型飞弹驱逐舰西宁号（舷号117）、乌鲁木齐号（舷号118）与成都号（舷号120），以及综合补给舰呼伦湖号（舷号901）由北向南航行。

另外，在冲绳本岛西北约480公里海域，日本时间5月1日下午6时左右，054A型护卫舰湘潭号（舷号531）由西向东航行；2日上午6时左右，冲绳县大正岛北方约160公里海域，052C型飞弹驱逐舰郑州号（舷号151）自北向南航行。

日本统合幕僚监部说，此后，这八艘舰艇南下冲绳本岛、由东海穿越宫古海峡，朝太平洋航行。另有中国海军舰载直升机舰艇，在东海海域航行。