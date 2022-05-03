柯文哲：政府应讲清楚儿童能否混打疫苗

台湾学童疫苗陆续开打，台北市长柯文哲抱怨民进党政府的学童疫苗政策不清楚，没说明能否混打，让基层和家长无所适从。

据台湾《联合报》报道，柯文哲昨天（5月2日）要求台北市疫情副指挥官璩大成搜集国际间儿童第一剂打莫德纳、第二剂打BNT文献资料，考虑是否混打疫苗。柯文哲要求民进党政府讲清楚学童疫苗政策，能否莫德纳和BNT两种疫苗混打。

对于未来台湾儿童可否混打莫德纳与BNT疫苗？中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中说，将提给专家会议讨论。

柯文哲说，能混打或不能混打要看科学数字，如果学术认为可行，国家就制定政策。政府一开始没买儿童BNT疫苗，所以要打莫德纳，如果政府很清楚告诉老百姓就是第一剂打莫德纳、第二剂打BNT，不然就是不买儿童BNT，一路莫德纳打到底，当然先决条件是科学文献证明可以这么打。

台湾12岁以下儿童昨天开始接种冠病疫苗，指挥中心指挥官陈时中说，目前只能选择莫德纳，家长若已签署同意书，也可反悔，等着之后接种BNT。再者，孩子可在学校打、医疗院所或社区接种站打疫苗，作法弹性。

高雄市四所偏乡小校茂林、多纳、新发昨天先打，接种率不足一半，约四成七。新北市今天开打，第一梯疫苗接种学生约200人，约三成同意。台北市预计周四（5日）开打，第一阶段同意接种率约46.9%。