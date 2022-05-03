香港本月19日起再放宽防疫措施 食肆每桌人数上限5日起增加

香港特首林郑月娥今早（5月3日）宣布，港府将从5月19日（星期四）起，进一步放宽防疫限制措施，包括允许食肆堂食时间延长至午夜12时，以及重开酒吧和卡拉OK等。

林郑月娥说，当中有三项措施将提前两周放宽，即从后天（5日）起重开泳池、沙滩、水上乐园；市民在户外运动和到郊野公园时毋须戴口罩。因应母亲节，食肆每枱人数上限将从现有的四人增至八人。

综合香港《明报》和“网媒香港01”等报道，林郑月娥说，很高兴在中央政府支持、政府努力和社会配合下，可以按原定时间表及路线图，开始复常工作，包括复课和放宽社交距离措施等。

她透露，早前公布将分三个阶段放宽社交距离措施，首阶段已于上月21日落实，并指学校目前已分阶段复课，中学文凭试亦顺利开考。

林郑月娥说，在复活节假期及五一长假期时，人流有所增加，政府早前担心放宽措施或令疫情反弹，所幸未发生相关情况，疫情持续稳控、改善。每日单日确诊数字持续下降，污水监测中的阳性样本亦下降。她有信心继续在复常之路可以开步前行。

香港第二阶段放宽社交距离措施将从5月19日启动，届时目前关闭的场所如酒吧、夜店、麻将馆、卡拉OK和游轮等会重开。食肆堂食时间会放宽至午夜12时，宴会人数上限增至120人。其余营运中处所容纳人数上限亦会增加，例如戏院入座率上限由一半放宽至85%，亦允许戏院内饮食。