郑钟伟任港候任特首办秘书长

香港政府今天宣布，候任行政长官办公室经已成立，致力确保两届政府顺利交接，原行政署长郑钟伟出任候任行政长官办公室秘书长，原工业贸易署署长卢世雄出任行政署长。

据星岛日报报道，候任行政长官办公室设有五名首长级人员和超过20名非首长级人员，将会协助候任行政长官进行几方面主要工作，包括组建新一届政府的政治领导团队；在其选举政纲的基础上，筹备制订新政府的施政计划；与现届政府做好交接安排，包括与庆祝香港回归25周年有关的重要活动；以及广泛联系社会各界，出席各类活动。

候任行政长官办公室位于香港湾仔告士打道入境事务大楼26楼。办公室会在第六任行政长官当选后正式开始运作，至今年6月30日结束。

郑钟伟1989年7月加入政务职系后，于2018年4月晋升为首长级乙一级政务官。他曾在多个决策局及部门服务，包括前财政科、前政务总署、前卫生福利科、前工商科、香港特别行政区政府驻北京办事处、前规划地政局、前工商及科技局及前教育统筹局。他于2010年7月至2016年9月出任政制及内地事务局副秘书长，于2016年9月至2020年7月出任食物及卫生局副秘书长（食物），并从2020年7月起出任行政署长。

卢世雄1989年8月加入政务职系后，于2021年4月晋升为首长级甲级政务官。他曾在多个决策局及部门服务，包括前政务总署、前工商科、前大学及理工教育资助委员会、前贸易署、前运输局、创新科技署、前房屋及规划地政局、公务员事务局及工业贸易署。他于2014年7月至2018年7月出任教育局副秘书长，于2018年7月至2020年8月出任公务员事务局副秘书长，并从2020年8月起出任工业贸易署署长。