戴琪：美国考虑用所有工具应对通胀 降中国商品关税并非首选

美国贸易代表戴琪表明，美国考虑使用所有工具应对高企的通货膨胀，包括降低对中国商品实施的关税，但这并非首要选项。

综合彭博社和路透社报道，戴琪周一（5月2日）在洛杉矶举行的米尔肯研究院全球论坛上受访时，作出以上表述。

她说，美国将考虑使用所有工具应对通胀上升，包括降低中国输入美国的商品关税，但强调任何政策调整都需谨记中期目标。

戴琪指出，这些目标包括建设一个更具弹性和持久的全球经济，为工友和消费者提供所需服务，以及改变与中国的贸易关系。因为征收关税，有些在中国生产商品销往美国的公司已将制造和营运基地迁往其他国家。

戴琪说：“我们可以探讨降低关税，但我希望我们能通过战略角度看这个问题，要如何使用现有的工具执行此举措。”

美国财长耶伦和美国国安副顾问辛格上月接连表态支持以降低对华关税对抗通胀后，白宫公布，正仔细研究特朗普时期对中国商品加征关税造成通胀的影响。

戴琪低调回应将大规模降低关税的可能性，并质疑彼得森国际经济研究院近日发表研究报告的可行性。

该报告称，华盛顿若取消包括对华输美商品在内所实施的一系列关税，将可降低美国通胀率达1.3%。

戴琪说：“我要挑战这项研究所设定的先决条件。我认为应该是介于虚构或一场有趣学术演练的东西。”