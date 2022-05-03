台陆军：人携式刺针导弹采购今年有迟交风险

台湾国防部今天（5月3日）说，人携式刺针导弹的采购今年确实有延迟交运的风险，但陆军将配合全案采购作业，持续要求美方依约执行。

据路透社报道，刺针导弹在俄乌战争中备受重用，协助乌克兰成功抵挡俄军战机的攻击，但美国供应缩减，要生产更多反战机武器也面对更多困难。

美国2019年批准售卖250套雷神技术公司生产的刺针导弹。台湾媒体报道，全部导弹预计在2026年交付台湾。

据台湾《联合报》报道，台湾国防部陆军司令部计划处副处长朱文武上校今早在记者会上证实，人携式刺针导弹确实因国际情势变化，今年有延迟交运风险，陆军配合全案采购作业，持续要求美方依约执行。

这是台湾国防部本周第二次通报，向美国采购武器将出现延期交付风险。

美国向台湾出售原可强化本土防卫战力的40辆M109A6自走炮战车，因“产线排挤”而延后至少三年（最快2026年后）交运。美国已提供包括高机动性多管火箭系统的“更精准与远程”替代方案，台军正评估防卫作战需求，再向立法院提出新预算案。

与此同时，外界关切美国允许售台的M1A2T战车、F-16C/D战机等主战装备的交付期会否受影响，朱文武说，陆军为强化防卫作战地面关键战力，向美国采购M1A2T新式战车，全案期程迄2027年止，目前均依计划节点执行，进度正常。针对空军向美国采购的F-16C/D战机，则预定于2026年前完成交机，空军也将持续绵密对美联系及专案管理，以确保武器装备可以如期、如质、如预算获得。