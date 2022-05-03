蓝委：美售台HIMARS火箭无法替代M109A6自走炮

台湾对美采购M109A6自走炮军售案生变，美方提出以海马士多管火箭系统(HIMARS)作为替代方案，国民党立委吴斯怀认为，虽然HIMARS号称“更精准与远程”，但两种武器不能相互替代。

吴斯怀今天在其个人面簿以《军售生变影响整体防卫构想》为题发文称，美方的决定对台湾炮兵射击指挥自动化程度将产生影响，海马士与自走炮射程、性能不同，在战场上担负的任务不同，两者无法相互替代。

吴斯怀分析，军队建设要依据作战需求，筹购武器装备、编组部队、完成训练、执行战备任务。如果程序倒置或随时更动，就会造成筹获武器不符合作战需求，战术行动无法支持整体防卫战略构想。

吴斯怀写道，M109A6从接获射击命令、完成射击准备到第一发炮弹发射仅需不到1分钟。主要任务打击登陆船团、陆上火力支援。而海马士多管火箭系统(HIMARS)搭配射程300公里的“陆军战术导弹系统”(ATACMS)，有能力对大陆军队做“源头打击”，另在反登陆作战时，当判明敌方主力登陆地点后，海马士射程可以涵盖全台湾各滩头。

吴斯怀指出，从俄乌战事启示，没有足够的战场管理能力，如何发挥海马士的效能？台军目前远程打击所需的侦搜能力，目标获得能力？如何定位、追瞄、锁定？攻击后的战损评估能力？弹药数量是否具备再攻击能力？没有这套从侦测到战损评估能力及足够的弹药，如何实施源头打击或跨区火力增援？

吴斯怀说，大家都清楚形势比人强，但国防部仍应就整体防卫作战构想，审慎评估，任何调整必须符合作战需求，否则再多的军购都无法有效支持防卫作战。

美国总统拜登上台后的首个对台军售案生变，原可强化本土防卫战力的40辆M109A6自走炮战车，因“产线排挤”而延后至少三年交运。美国已提供包括高机动性多管火箭系统的“更精准与远程”替代方案，台军正评估防卫作战需求，再向立法院提出新预算案。