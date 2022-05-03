朱立伦6月访美 料与美国安官员会面

国民党主席朱立伦原定5月18日访美，受疫情影响和所拜会美国官员随总统拜登出访亚洲，因此将访美行程推迟至6月。

综合中时新闻网和台湾中央社报道，国民党国际部主任黄介正今天（5月3日）接受台北之音联播网“POP撞新闻”专访时说，朱立伦访美行程之所以延后，除考量疫情外，也考量美国总统拜登将在5月中旬出访亚洲，届时朱立伦希望拜会的白宫、国务院、国安会和印太团队等官员也会随行。

据黄介正介绍，朱立伦将在6月1日访美，预计将与白宫、国安会、国务院和印太团队等美国官员见面。朱立伦这趟行程历时12天，他将走访华盛顿、纽约、旧金山、洛杉矶等美国东西岸重要城市，并接受美国智库邀请发表主题演讲，同时为国民党驻美代表处揭牌。

黄介正指出，此次访问美国不是搞总统选举，也不是去跟岛内政党比赛，看谁可以见到层级较高的美国官员。主要是希望透过国民党设立驻美代表处，再加上朱立伦访美，告诉美国人，国民党的代表将长驻美国，也让美国可以听到台湾对于国际局势、台海安全情势的不同看法。

对于朱立伦的主题演讲，黄介正说，将听从美方建议，可能由美国两到三个智库联合举办。演讲方向将是分享国民党对于国际局势、台海情势的看法，分析未来五至10年的挑战，以及如何加强台美关系、以及国民党与美国联系，还会触及如何增强台湾自我防卫能力、兵役、疫情、国防预算、以及后备动员能力等议题。