上海黄浦区两官员防疫不力被免职

上海黄浦区两名地方官员因疫情防控履职不力被免职。

据“廉洁上海”微信公号今天（5月3日）报道，黄浦区半淞园路街道党工委书记顾建莺，党工委副书记、街道办事处主任漆小云在疫情防控工作中，对辖区全员核酸筛查组织不力、阳性感染者转运不及时、保供物资管理混乱等问题负有责任，对全区疫情防控工作造成严重影响。两人均被免职。

另据新华社报道，上海市纪委监委4月9日通报，上海市闵行区三地方干部因疫情防控不力被处理。

据通报，闵行区梅陇镇党委书记陈冬发，党委副书记、镇长张震在疫情防控工作中存在履职不力问题。陈冬发和张震在梅陇镇疫情防控工作中，领导组织不力，未能及时有效遏制疫情扩散。经闵行区委常委会研究，决定免去陈冬发梅陇镇党委书记、委员职务；免去张震梅陇镇党委副书记、委员职务，按程序免去其镇长职务。

闵行区新虹街道办事处派驻隔离酒店专班负责人李伟康存在擅离职守问题。李伟康在负责隔离酒店工作期间，擅自离开隔离酒店，违反了隔离场所相关防疫规定。经新虹街道党工委研究决定，对李伟康作出停职检查处理，相关问题正在进一步调查中。

此前，4月8日，上海市浦东新区通报，对三名疫情防控不力的处级干部进行免职；4月7日，上海市纪委监委也通报了两起疫情防控不力典型问题。