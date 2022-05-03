人权新闻奖明年改美国亚利桑那州立大学承办

香港外国记者会（FCC）早前称因“红线”不明、不希望误触法网，宣布停办今年人权新闻奖。有关奖项名单原定今天（5月3日）世界新闻自由日公布，FCC主席瑞凯德（Keith Richburg）发文称，明年人权新闻奖将交由美国亚利桑那州立大学辖下学院Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication主办。该大学学院官网当地时间周一（2日）发文，宣布将在2023年举办第27届人权新闻奖。

据网媒“香港01”报道，瑞凯德在文中称，他很高兴有新机构愿意接办人权新闻奖，并对FCC不再参与其中感到遗憾。

他说，今天是世界新闻自由日，呼吁大家纪念今年迄今为止，在乌克兰冲突、阿富汗、墨西哥及缅甸等世界各地事件中遇害的新闻工作者。过去一年全球新闻自由受到蚕蚀，对记者的威胁有所增加，包括利用法律针对一些合法报道、网上威胁及骚扰记者等。

瑞凯德形容破坏真实报道的虚假信息如海啸袭来，在香港更有新闻机构受只用在殖民地时代的煽动法而被迫关闭，甚至有记者被捕。

他称，FCC将继续努力保持港府承诺的新闻自由，并会直接就传媒受影响的情况发表意见，同时强调《基本法》允许言论自由。

瑞凯德续称，将关注香港拟订立假新闻法，以及有关法律如何用来阻碍合法报道等。FCC亦会继续为记者主办研讨会，就人身安全及网络威胁、骚扰等议题展开讨论。

他重申，港府应要接受合法的评论及批评，而非致函声称FCC干涉香港事务或抹黑“一国两制”等，并强调“一国两制”不只是空洞的口号，香港应是每个人都可在法律范围内发声、且不受隐晦的威胁、恐吓及报复的地方。

亚利桑那州立大学辖下学院Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication发文称， 将在2023年开始承办人权新闻奖。

该学院博士蒂默尔曼斯（Jeffrey Timmermans）和讲座教授雷诺斯（Donald W. Reynolds）将担任评委长。作为前理事，蒂默尔曼斯曾协助FCC主办2017年人权新闻奖。

2023年人权新闻奖将在今年12月公开接受提名，得奖名单将在明年5月公布。