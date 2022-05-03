朱立伦称台湾新闻环境日趋严峻

今天是世界新闻自由日，国民党主席朱立伦称，台湾新闻环境日趋严峻，大家要一起守护言论自由与新闻自由，监督制衡民进党政府的不当滥权。

据《自由时报》报道，朱立伦在个人面簿上说，联合国设立这个节日，旨在希望提高新闻自由的意识，并提醒政府要尊重和提升言论自由。不过，当前执政的民进党政府，却将政治黑手伸入媒体经营，引起诸多争端。

朱立伦说，原本应该客观中立、立场超然的独立机关NCC，沦为政党打手，关掉与政府立场、意见不同的电视台，针对特定媒体经营层不断变更，以及公广集团出包连连的乱象，却消极以对、毫无作为，如此双重标准，已经重挫NCC的信誉，不知道这些NCC委员还有无一丝学者的风骨与尊严？

朱立伦批评，在民进党执政下，就连总统府都敢公然在翻译新闻稿上做文章，“消音”来访的美国参议员谈话，却号称是“润饰”，连国安局、外交部都出面指责报导事实经过的媒体是在“认知作战”、“恶意中伤”，公理何在？

他还说，当政府整体动员起来打压媒体，请问到底是谁在对内以网军、认知作战抹杀台湾媒体的新闻自由？是谁在不断创造新名词、扭曲事实，造成日常修辞的内涵崩坏？

台湾通讯传播委员会（NCC）2020年11月以蓝媒中天新闻台多次违规、内控与自律机制失灵等理由，驳回中天执照换发申请，引发蓝营激烈批评。上个月华视新闻接连误报，国民党向NCC施压，要求严惩华视。

