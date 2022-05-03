台湾华视为误植蔡英文名字致歉

台湾华视新闻台两周内六次出错，今天（5月3日）中午播报刘任远接任空军司令，总统蔡英文亲自授阶新闻时，竟将蔡英文名字误植成“蔡EE”。对此，华视回应说：“再度发生失误，华视除向全台观众致上最深歉意，也向总统蔡英文女士诚挚道歉。”

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，除向蔡英文致歉外，华视还在今天下午发布的声明中说，为严格审核相关新闻内容，华视新闻台在各时段再加派编审。

当值彭姓编审审核文稿，却误将审核标示“E”加入正确标题，导致错误内容在午间新闻出现10秒钟。由于该员亦为4月20日早上7时晨间新闻出错的相关人士，将加重惩处。

华视今天的错误，令蔡英文面簿被网民灌爆，不少网民留言调侃“EE总统好”，还有网民截图华视出错画面，留言强调“这不是假新闻”。

台湾时事评论员田方伦说，以前政府说过，假新闻关三天，但华视一个月犯六次错，状况接二连三，“那我诚挚建议华视，要不要干脆你们先关台三天，自我检讨一下！”

华视之前在短短10天内出错五次，包括跑马灯连续出现“共军飞弹袭台”、“大屯火山爆发”等不实讯息；报道总统蔡英文满意度时，将行政院长苏贞昌职衔误植为“总统”；播报美国职棒新闻将美联中区的球队队徽搞错，明尼苏达双城队徽误植成芝加哥白袜队，白袜队徽误植成堪萨斯皇家；跑马字幕出现”上海日增1181万例，确诊（冠病病例）近一个月新低”的夸张数字。

针对华视接连出错，台湾文化部今天说，已于上周主动联系台湾的国家通讯传播委员会（NCC）组成专业小组，将协助华视检测整体制播流程及管理机制。专业小组已于4月29日听取华视初步说明，并预计明天赴华视实体查访，了解跑马、图卡等作业流程、上档前复审机制、资安等相关问题症结，以协助尽速改善问题，避免类似事件一再发生。