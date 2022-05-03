下午察：从马某到马某某的一场虚惊

今早的一则通报，引发了港股的“惊魂半小时”。

中国央视9时报道，杭州市国安局在4月25日，对涉嫌利用网络从事危害国家安全活动人员马某采取刑事强制措施。通报指出，马某勾结境外反华敌对势力，涉嫌从事煽动分裂国家、煽动颠覆国家政权等危害国家安全活动。

通报中的“杭州”、“马某”、“网络”指向性太强，让人不禁联想到风波不断的阿里巴巴创始人马云。逮捕罪名又是非常严重的”煽动分裂国家、煽动颠覆国家政权等危害国家安全活动“。这则消息经中国多家媒体转发和推送后，宛如惊弓之鸟的投资者迅速大量卖出股票。

A股还在五一休假，港股开盘即上演惊魂一刻。受市场猜测的影响，恒生科技指数盘中跳水，一度跌超4%。以阿里巴巴为首的互联网股闪崩，阿里一度跌超9%，京东、快手、美团、腾讯等纷纷杀跌。

阿里巴巴股价在今早经历V起。（谷歌截图）

暴跌最终在《环球时报》前总编辑胡锡进澄清后终止。胡锡进两次在微博发文称，他向权威部门确认，杭州国家安全局抓的是“马某某”，不是“马某”。他说：“写‘马某’的报道都是不准确的”。

随后，媒体均修改了上述通告，央视在大约上午9时50分，也把原推播新闻改成“马某某”。 《环球时报》英文版报道，被捕的马某某从事硬体研发工作，进一步明确通报中的人不是马云。

报道指，该名马姓男子被外部势力洗脑，自今年3月起，在反华人士的怂恿下，创建了网络匿名群，充当外部势力的代理人，散布谣言和虚假信息，发表所谓的独立宣言分裂国家。

《法治日报》今晚的报道透露更多关于马某某的细节。据报道，他现年37岁，出生于浙江温州。这位马某某被指在网上接受境外反华敌对势力洗脑后，终极目标是借助境外力量颠覆国家政权，甚至筹备成立“大陆临时国会”。

媒体报道所透露的信息，包括马某某的年岁、工作和身份等都指向一个信号：“此马非彼马”。

随着市场疑虑的消除，阿里巴巴的股价在暴跌约半小时后快速拉回，盘中一度翻红。恒生指数等各大指数也经历V起。

有网友调侃说：“老胡一句话拯救港股6个点。”

马云现况如何？

自蚂蚁集团2020年在上市前夕被中国监管机构紧急叫停后，马云就罕少在公共场合现身。

对于他的现况，华侨大学国际关系学院院长助理黄日涵今日发文说：”乡村教师支持者马云老师，5月1日也就是前天在种树。“黄日涵附上了马云植树的照片，但是没有说明植树的具体地点。有网友质疑，黄日涵的图片截取于2020年10月就在网络上流传的视频，马云植树并不是发生在今年五一。

有博主附图称，马云在五一期间种树，时间线和“马某”对不上。（微博）

有网友质疑，马云种树的视频早在2020年就有了，并不是这个五一期间发生的事。（互联网）

有自媒体补充说，马云今年五一植树的地点是在湖畔创研中心。这也引发质疑，网友指出，杭州目前正在抗击疫情，如果植树地点是在湖畔创研中心，参与团体活动的人群应该佩戴口罩，但是图片中的人都没有戴口罩，所以真实性有待考证。

另有自媒体称，马云最近参加了第七届世界浙商大会，并且在4月29日再次当选浙商总会会长。但是，浙商总会的官方微博并没有公布这则消息，也没有关于第七届世界浙商大会的报道。而网传的马云在”第七届世界浙商大会“上的发言视频和照片，则是截取自马云2020年10月在外滩金融峰会上的演讲片段。

由此看来，没有权威消息证实马云曾在最近公开露面，这位中国富豪自蚂蚁在2020年被整顿、阿里巴巴被反垄断调查后，一直保持低调。

据浙商杂志报道，马云今年首次现身是在1月10日，他在腊八节到海南五指山市畅好中心学校，以视频连线形式和100名乡村教师对话。

虚惊一场的背后

对于此次风波，有猜测说，是有人故意放出模棱两可的信息，打压阿里巴巴股价，等到澄清后坐收渔翁之利。理论上来说，如果能在涨跌的关键当口精准进出，加上预先设定好卖空、买多操作，可以狠狠地赚上一笔。

但也有人认为这个说法不值一驳，因为信息由官媒发布，通过这件事情操纵股价获利，要打通的关节实在是太多。

更有阴谋论者认为，这是中国官媒借着敲山震虎的方式，严厉警告马云等企业家，不要借着掌控资本和网络流量来做危害国家利益的事情。这种说法的可能性也微乎其微，中国政府已经对互联网企业进行了长达一年的监管打击，实在没必要以这样的方式发出警告。

此次事件的源头，更可能是媒体的一次不小心。不过，央视短短两句、缺乏细节的报道，却引起股市的剧烈震动，足以体现投资者的悲观，以及目前中国金融市场的动荡。

最近中国”股汇双杀“，人民币贬值，股市刚刚在上周三（4月25日）经历罕见暴跌，上证指数自2020年7月以来首次跌破3000点大关，市场本已是惊弓之鸟。在昨夜美股中概股向好的背景下，今日港股仅因为少了一个”某“字就经历如此动荡，信心之不足可见一斑。