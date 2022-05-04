美国已开始重新评估部分中国商品关税

美国政府迈出了对逾3000亿美元（4154亿9200万新元）中国商品被加征的关税进行评估的第一步，以防此类关税在7月开始自动到期。

据彭博社报道，美国贸易代表办公室周二称，正在通知受益于这些关税的国内行业代表它们可能在加征四周年之际结束，且其有机会申请延长实施。如果收到要求继续加征的申请，贸易代表办公室将对关税行动进行评估。

拜登政府官员在与记者的电话会议上说，如果收到申请，评估将包括所有批次的关税。

贸易专家认为，受益于关税的国内行业很可能会要求保留这些措施。拜登政府官员表示，美国贸易代表办公室正向约600个受益于关税的利益相关方发送关税即将到期的通知。

美国前总统特朗普动用1974年贸易法的301条款，从2018年7月起对进口自中国的商品加征关税。该法律也要求对此进行“必要性审查”。

延期申请必须在7月6日首批关税生效四周年之前提交。如果收到一个或多个申请，美国贸易代表办公室将在7月6日后发布另外一项通知，宣布关税延期并启动评估。所有感兴趣的人士将有机会发表看法。

评估需在关税原定结束日的60天内进行，也就是对第一批340亿美元中国商品开始加征关税的7月6日。

特朗普政府在2018年和2019年通过四次不同的行动加征了关税。