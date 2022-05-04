北京加强公厕消杀 禁止两人同时如厕

冠病疫情持续升温的北京市继续强化防疫措施，各区公厕加强消杀，并禁止两人同时如厕。

据北京日报报道，针对疫情防控形势，北京市城市管理委会同卫健、疾控等相关部门对原有《北京市公厕消毒管理工作指引》（以下简称“指引”）进行了修改完善，指导各区、各作业单位做好公厕防疫消杀和公厕保洁人员防护工作。

指引要求，加强公厕保洁通风。各区、各乡镇、环卫中心要保证公厕24小时开放，一类、二类公厕在6时至22时期间随脏随保洁，三类公厕在7时至21时期间巡回保洁，及时清理便器污物和纸篓内垃圾。公厕要勤开窗通风，无通风条件的公厕可视情况采用紫外线灯照射消毒。

指引要求，增加公厕消毒频次。每日对公厕进行两次全面消毒，人体接触频繁的部位，如水龙头、扶手、马桶坐垫及按钮等处，每日消毒不少于四次。火车站、市场周边等人流密集场所周边公厕再增加一次消毒。

指引要求，做好封控区内厕所消毒。根据卫健部门要求，封控区范围内厕所应一人一消毒杀菌，不能两人（含）以上同时如厕。对于区域内关停的厕所，应设置临时厕所。厕所产生的粪污按照涉疫垃圾处置。封控解除后，临时厕所彻底消毒后方可移出。

指引要求，加强保洁员个人防护。在作业过程中要全程佩戴口罩、手套等个人防护用品。每次作业前后进行手卫生，作业完成后及时对防护物品、工作服进行清洁、更换、消毒。

下一步，市区城市管理部门将严格落实疫情防控工作要求，继续加大公厕运行管理力度，组织对公厕消毒、保洁人员防护、公厕通风换气、便器及周边清洁等公厕运行情况进行重点检查。

北京市4月下旬面临新一波疫情，本土感染者每天以两位数增加。该市在“五一”连假期间已采取了禁止堂食、限制文娱场所人流等防疫措施。