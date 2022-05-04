567名港人持就业金卡赴台

台湾官方统计，截至2021年12月底，依台湾的“外国人才专法”持有就业金卡的香港居民共计567人。

据自由时报报道，为解决赴台就业港人只能居留、无法定居问题，台湾政府拟放宽从事专业工作港人可申请定居，取得台湾身分证，因社会反弹有国安疑虑而暂缓。官方统计，截至2021年12月底，依台湾的“外国人才专法”持有就业金卡的香港居民，共计567人，以“经济”类专业人才为主，若未来新制上路，持就业金卡香港专业人才，凡符合居留五年等条件，可以申请定居。

为协助港人在台安居乐业，台湾政府已修订《香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法》，港澳居民在台工作居留满五年，最后一年平均每月收入逾基本工资两倍者，可申请定居。

据悉，该办法相关单位研议多时，获台湾总统府国安高层首肯、行政院长苏贞昌核定，原定5月1日正式上路，因社会民众反弹打电话陈情及民进党立委认为有国安疑虑，上周急踩煞车。

行政院政委罗秉成、国安会秘书长顾立雄、陆委会副主委邱垂正、内政部次长陈宗彦等人5月2日亲自出马，与民进党团总召柯建铭、民进党多名立委沟通，说明有“居留审查”、“五年观察期”、“专案认定”、“国安审查”四道关卡把关，可以确保台湾安全，避免冲击就业机会，不过双方沟通没有结论，目前仍暂缓实施。

据官方统计，近六年来，港澳居民以工作事由（含学生留台评点）许可居留人次，2016年433人、2017年491人、2018年535人、2019年596人、2020年853人、2021年1287人，今年1月至3月259人，共计4454人。

官方规划，开放港澳专业人才来台定居，经“专案认定”符合台湾需求的专业人才是指由劳动部或主管机关核发聘雇许可或就业金卡的专才，亦包含“就业服务法”规定“专门性或技术性工作”。

包含营缮工程、移民服务、建筑技术、交通事业、财税金融、不动产经纪、律师、专利师、兽医师、技师、医疗保健、环境保护、文化运动及休闲服务工作、学术研究、制造业、批发业等工作，涵盖行业类别多元。

台湾国发会统计，截至2021年12月底，依“外国人才专法”持有就业金卡的香港居民，共计567人。前五大领域为经济40.4％、金融19.6％、文化艺术16.8％、科技11.1％及教育10.6％。

知情人士指出，若新制上路，白领专业人才及持就业金卡在工作居留者，符合居留年限，都能申请定居，例如以工作居留的铜锣湾书店老板林荣基，或持就业金卡来台的香港艺人黄秋生。

不过，有立委担忧，开放港人来台工作居留五年，便可申请定居，拿到台湾身分证后，可以享有投票权，还不用放弃原本国籍，难保大陆不会藉由港澳人流渗透来台。

台湾立委建议，港人要取得定居，应该先放弃香港永久居留证，或只开放以政治庇护来台港人才可申请定居，不能对全部港人开放，以免成为红色渗透管道。