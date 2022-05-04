上海卫健委：复阳人员不影响楼栋和小区的三区划分

上海市卫健委副主任赵丹丹在回应复阳人员是否影响其所在楼栋管控时说，研究表明处于恢复期的冠病患者，核酸的检测CT值大于等于35，样本中是分离不出活的病毒，也就意味着这一些患者不具有传染性。对于核酸检测CT值小于35的，按照规定将转运至医院或者方舱医院进行隔离管理，此时这个人的检测结果不影响其的楼栋和小区三区划分。

根据澎湃新闻报道，赵丹丹在今天举行的上海疫情防控工作新闻发布会上说，实践研究证明，在恢复期的冠病患者，核酸检测Ct值大于等于35的时候，样本中是分离不出活病毒的，这意味着这样一些患者已经不具有传染性了。基于实践研究，国家第九版诊疗方案明确规定，在间隔24小时两次核酸检测Ct值均大于等于35，以及一些临床表现好转，肺部症状缓解，符合这些标准，就可以出院（舱），或者解除隔离管理，可以回家了。

赵丹丹说，冠病病毒感染者符合标准出院（舱）后，不列入社区筛查对象，居家健康监测六天内无需进行冠病病毒核酸检测或抗原检测，也就是在这期间不参加社区组织的核酸检测。第七天开展一次核酸检测，由属地安排专车将其转至公立医疗机构检测，或由医务人员上门采样送公立医疗机构检测。对于核酸检测Ct值小于35，按照规定应当立即转运至定点医院或方舱医院进行隔离管理，该人员的检测结果不影响所在楼栋、小区的“三区”划分。

上海市昨天新增本土冠病确诊病例260和无症状感染者4722例，其中151例确诊病例为既往无症状感染者转归，108例确诊病例和4660例无症状感染者在隔离管控中发现，新增死亡病例16例。