特斯拉拟在上海建第二座工厂

美国电动车巨头特斯拉在给上海官员的一封信中感谢上海官员对特斯拉复工的支持，并透露，特斯拉计划在上海建造第二座工厂以提高年产能。

据路透社报道，特斯拉在5月1日写给中国（上海）自由贸易试验区临港新片区的感谢信中，对当地政府为帮助特斯拉上海超级工厂复工所做的努力，对当地政府调动资源、接送符合条件的员工返厂进行闭环生产，帮助工厂进行消毒工作等表示感谢。

除了感谢临港官员的支持，信中还描述了临港集团运营的公司是如何安排班车将6000名特斯拉工人及其供应商运送到工厂，并指导使特斯拉进入“闭环”生产前所需的消毒工作。

信件还称，这些人连续奋战了三天，昼夜不停地工作，以保证特斯拉的工人能够返回工厂。

该感谢信还明确提出，特斯拉计划在当前的特斯拉上海超级工厂附近建设一个新工厂，用于生产Model 3和Model Y，预计可增加45万辆汽车的年产能，成为特斯拉在全球“最大的汽车出口中心”。

资料显示，2021年特斯拉上海超级工厂共交付车辆48万辆，同比增长235%，其中有超过16万辆的海外市场交付，满足欧洲、亚洲等10多个国家的需求。

特斯拉和上海市政府没有立即回应置评请求。

据“中国证券报”微信公众号报道，3月以来，上海全市范围内发生的疫情，对该市不少企业生产经营带来明显影响，其中作为上海龙头车企的特斯拉，其复工复产进展也受到各方密切关注。日前，在上海市、浦东新区、临港等各方面的协助下，特斯拉已正式展开复工复产，产能爬坡也在平稳推进。

据特斯拉方面介绍，在上海市各级政府部署协调下，4月17日、18日，特斯拉8000名员工陆续返厂，电池、电机车间在4月19日早晨就已恢复生产，多条流水线随之高效运转。