台外长称台湾理论上会被纳入印太经济框架

外传美国将在5月公布印太经济框架（IPEF），台湾外交部长吴钊燮今天（4日）说，IPEF是开放的，并认为台湾理论上会被纳入框架当中。

据台湾《联合报》报道，吴钊燮今天（5月4日）受邀到立法院外交及国防委员会报告“美国与中共竞合下我外交经贸战略布局与侨台商之因应”专题报告，并备质询。

针对有立委提到，IPEF包含产业多为台湾强项，美国也需要台湾加入，台湾应向美方积极游说，吴钊燮说，台湾理论上会在里面，美国国会、智库、产业各界也都了解台湾应该在里面，都在为台湾发声。

被问及美国是否有可能以“类邀请”方式邀请台湾加入框架时，吴钊燮说，IPEF是开放的，台湾能参与哪个层面，或是用什么样的方式参与，目前都在争取中。

他续称，美国从来没说过不邀请台湾加入，美国国务卿布林肯上月28日就强调，IPEF是开放具有包容性的架构，不会对台湾等任何理念相近伙伴关上大门，有关台湾的经济地位、经贸能量、产业链等优势，美国政府部门、国会、智库、产业界都很清楚，都觉得台湾应被纳入在IPEF中。

另有立委问及，美国是否有可能借拜登本月东亚行宣布IPEF，吴钊燮称，据他了解不会在这个场合宣布，主要因为美国还需要很多意见整合。

在全球局势随着俄乌战事动荡的同时，中美近期积极加强与印太区域的连结。外界认为本月12日召开的美国—亚细安特别峰会料将聚焦美国的印度太平洋战略，推出实质合作计划，包括印太经济框架。