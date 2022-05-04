莫言致信青年人：不被大风吹倒

中国的“五四青年节”到来之际，诺贝尔文学奖获得者莫言致信青年人，勉励他们不要被大风吹倒。

莫言的信以视频朗读的形式发布在中国视频网站哔哩哔哩（B站），在这封题为《不被大风吹倒》的信中，莫言分享了童年时爷爷带着他与狂风对峙的经历。

“我们是胜利者还是失败者？”莫言写道，“风来时爷爷没有躲避，尽管风把我们车上的草刮的只剩下一棵，我们的车还在，我们就像钉在这个大坝上一样，没有前进，但是也没有倒退，从这个意义上来讲，我们胜利了。”

莫言写道，谁都不敢保证自己一生中不会遇到困难，甚至是艰难时刻。古人云，道阻且长，行则将至。当遇到艰难时刻，不要灰心，不要沮丧，只要努力总是会有收获。希望总是在失望甚至是绝望时产生的，并召唤着我们重整旗鼓，奋勇前进。

有网民在视频下留言说，在这个艰难时世，莫言的信给了自己莫大的感动与鼓舞。

以年轻人为主要用户群的B站，每年5月4日会推出特别视频寄语年轻人。2020年的《后浪》曾引发争议，该视频展示了当代中国年轻人的精彩生活，推出后却广受批评，当时有不少网民指出，视频中的年轻人家境优渥、乐于享受，而现实中的多数青年面临着事业、学业、生存的压力。“后浪”一词后来甚至演变为普通网民嘲讽富二代群体的词汇。

